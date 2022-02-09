الأمم المتحدة تحذر من «الاتجاه الذي تسير به الأمور» في ليبيا

شددت الأمم المتحدة على أن لديها شواغل متعلقة بطريقة سير الأمور في ليبيا، لأنها «تسير في اتجاه يبدو أنه معاكس للاتجاه الذي نود أن نراه».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي رد فيه الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على أسئلة الصحافيين المتعلقة بأحدث التطورات في ليبيا.

وطرح الصحافيون أسئلة بشأن ما نتج عن اجتماع مجلس النواب الليبي أول من أمس الاثنين، حيث أعلن المجلس أن الانتخابات لن تُجرى هذا العام، وأنه سيختار رئيس وزراء مؤقتاً غدا الخميس.

وقال دوجاريك: «في هذه النقطة، من واجب القادة الليبيين التركيز على مصلحة الشعب الليبي ووحدة السلطة ووحدة البلد».

ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، تواصل المستشارة الخاصة ستيفاني ويليامز حث الأطراف الليبية على تحديد موعد للانتخابات ووضعه كأولوية.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن دوجاريك القول: «ستيفاني ويليامز في أوروبا، وهي في روما، وقد التقت بوزير الخارجية وغيره، وستعود إلى طرابلس قريباً، وستواصل الانخراط مع المتحاورين على الأرض بلا شك».