الهنقاري: كلام الدبيبة «حق» ولا يختلف عليه «العقال»

رأى محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن كلام عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة، «حق»، مشيرا إلى أنه لا يختلف عليه «العقال»، على حد قوله.

وقال الهنقاري، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “كلام الدبيبة كلمة حق لا يختلف عليه العقال في وجه حاكم مستبد ظالم اسمه البرلمان”، بحسب وصفه.

وأضاف “البرلمان هو السرطان الذي أهلك الجسم وذاهب بيه إلى الموت، ولكن القضاء عليه مكلف ولن تجد من يقف في وجه هذا الوحش المسمي البرلمان”، وفقا لادعائه.

وتابع “عطائك لهم مهما ارتفع يقابل بالسلبية واللامبالاة من غالبية الشعب ومبادئهم (واخطي راس وقص)”، على حد زعمه