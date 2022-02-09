القافلة للتأمينات تنظم ندوة حول تأمينات الطيران

نظمت شركة القافلة للتأمين، بفندق باب البحر بطرابلس ندوة عن تأمينات الطيران وآلية عمل سوق التأمين بلندن.

وحضر الندوة التي عقدت الأسابيع الماضية بحضور خالد سويسي وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل، وأحمد إنكيسة رئيس مجلس إدارة الإتحاد الليبي لشركات التأمين / مدير عام شركة ليبيا للتأمين، وعلي الرقيعي مدير عام الإتحاد الليبي لشركات التأمين وبعض المهتمين بقطاع الطيران الذين حضروا من بنغازي ومالطا، فيما قسمت الندوة إلى عدة أجزاء، الجزء الأول من تقديم الزميل وليد بازيليا مدير إدارة الطيران عن تأمينات الطيران، والجزء الثاني قدمه الأستاذ ناجي بن طالب خبير التأمين والاستشاري وكان عن آلية عمل وإجراءات التأمين في سوق لندن، كما تخللت الندوة حوار مفتوح بين الحاضرين عن قطاع الطيران والتأمين.

وافتتح المدير العام الندوة واختتمها بكلمتين حيّا فيهما الحضور من قطاع الطيران الذي شمل مدراء شركات الطيران في ليبيا ومدراء سابقين ومدراء إدارات القطاعات المختلفة.

وخلصت النجوة في توصياتها إلى ضرورة التواصل مع خالد سويسي، وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل بشأن توصيات الندوة لرفعها للمسؤولين، كما ستقوم شركة القافلة للتأمين بالتحاور مع معيدي التأمين بشأن الأقساط، والتواصل مع الطيران المدني بشأن الوقوف على آخر مستجدّات معايير السلامة، إضافة إلى الاتصال بمصلحة المطارات بشأن التغطية التأمينيّة للمطارات الليبيّة.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنيّة من كابتن/ خيرالدين الطعّاش، وكابتن/ محمد إبسيم (تعتمد من اللجنة من هيئة الإشراف على التأمين)، وتُسمّى اللجنة “لجنة معاينة تأمينات الطيران” وتقوم اللجنة بعمل المعاينة التأمينيّة لشركات الطيران الليبية من شأنها تساعد في تحسين التغطية التأمينيّة حسب المعايير الدوليّة.