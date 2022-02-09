العامة للكهرباء: اشتباكات مسلحة تتسبب في خروج وحدات التوليد بمحطة الزاوية

العنوان-الزاوية

أكدت الشركة العامة للكهرباء، أن اشتباكات مسلحة بمحيط محطة الزاوية تسببت في خروج وحدات التوليد بالمحطة المزدوجة “الوحدة الثانية الغازية والوحدتين البخاريتين الثانية والثالثة”.

وفي بيان مقتضب أوضحت الشركة أن الاشتباكات أدت إلى تضرر وفصل دوائر تصريف الطاقة (الزاوية – الغرب) رقم (1 و2) جهد 220 ك.ف و(الزاوية – الزهراء) رقم (1 و2) جهد 220 ك.ف.

وقالت الشركة أن ذلك سيؤثر تأثيراً سلبياً على أداء الشبكة الكهربائية، ويؤدي إلى زيادة ساعات طرح الأحمال اليوم الأربعاء.

وأشارت الشركة أن فرقها الفنية المتخصصة ستباشر بإصلاح الأضرار حال تحسن الوضع الأمني بالمنطقة.