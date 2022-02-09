رئيس لجنة صياغة الدستور: لا يمكن لـ”النواب” تغيير الدستور بهذه البساطة

قال الرئيس المكلف للجنة صياغة الدستور، الجيلاني عبد السلام رحومة، في تصريح خاص لـ”218″، إن الجلسة التشاورية للجنة قد عقدت اليوم بحضور 20 عضوًا، وشهدت مناقشة ما طرحه مجلس النواب حول الموضوع.

وأضاف أن مشروع الدستور الحالي جاء بعد نقاشات ومباحثات طويلة بين خبراء ومختصين من ذوي الشأن، وعلى مدار أشهر طويلة، ولا يمكن لمجلس النواب أن يقرر فتح ملف مشروع الدستور بهذه البساطة وبجلسة سريعة.

وأكد “الجيلاني” تمسك اللجنة بمشروع الدستور الحالي، مع انفتاحها، في الوقت نفسه، على الاستماع للأطراف الليبية كافة.

وشدد على أن ورقة المشروع الدستوري الحالي هي ورقة تم العمل عليها بجهد كبير من قبل أعضاء اللجنة، وتم التصويت عليها، وأصبحت اليوم ملكًا لليبيين، مما يعني ضرورة التمسك بها.

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