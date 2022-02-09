شركة الكهرباء: ساعات طرح الأحمال ستزداد بسبب اشتباكات الزاوية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، خروج وحدات التوليد بمحطة الزاوية المزدوجة، عن العمل بسبب الاشتباكات الواقعة بمحيط المحطة، والتي تسببت في تضرر وفصل دوائر تصريف الطاقة.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه “نتيجة الاشتباكات الواقعة بمحيط محطة الزاوية للدورة المزدوجة الامر الذي أدى إلى تضرر وفصل دوائر تصريف الطاقة وهي (الزاوية – الغرب) رقم (1 و2) جهد 220 ك.ف و (الزاوية – الزهراء) رقم (1 و2) جهد 220 ك.ف”.

وتابع البيان؛ وهو ما “ترتب عليه خروج وحدات التوليد بمحطة الزاوية المزدوجة وهي (الوحدة الثانية الغازية والوحدتين البخاريتين الثانية والثالثة) مما سيؤثر ذلك تأثيراً سلبياً على أداء الشبكة الكهربائية، ويؤدي إلى زيادة ساعات طرح الأحمال لهذا اليوم”.

وختم البيان موضحًا أن “الفرق الفنية المتخصصة ستباشر بإصلاح الأضرار حال تحسن الوضع الأمني بالمنطقة”.