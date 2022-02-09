«بلدي طبرق» يقرر وقف الدراسة أسبوعين اعتبارا من اليوم

قال المجلس البلدي طبرق إن عميد البلدية، فرج بوالخطابية، خاطب مراقب التعليم بإيقاف الدراسة في المدارس العامة والخاصة لمدة 14 يوما اعتبارا من تاريخ اليوم الخميس.

وأشارت البلدية إلى أن القرار «لمنع تفاقم الوضع الوبائي في المدارس بعد غلق أحد مدارس البنات بالمدينة»، حسب صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وحسب المنشور، فإن لجان التقصي تأخذ المسحات في عدد من المدارس، وقد ثبت وجود حالات إيجابية، وطالب بوالخطابية المواطنين بالتطعيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.

– إيقاف الدراسة في بلدية سرت لمدة 10 أيام اعتبارا من السبت المقبل

– تعليق الدراسة بمراقبة تعليم بلدية زمزم بسبب تفشي «كورونا»

– تعليق الدراسة بصبراتة حتى السبت المقبل

وتقرر أخيرا تعليق الدراسة في بلديات طرابلس وسرت وغريان وصبراتة وزمزم والجفرة وأبوقرين وخليج السدرة مع تدهور الوضع الوبائي في البلاد.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3272 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى تسع حالات وفاة و2133 حالة شفاء، خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال المركز في بيانه رقم «635» إن تسلم، الثلاثاء، 11 ألفًا و46 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 7774 عينة، وإيجابية 3272 عينة بنسبة 29.6% من إجمالي العينات المفحوصة.