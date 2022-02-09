انطلاق الاجتماع التاسع للجنة “5+5” في سرت

انطلقت أعمال الاجتماع التاسع للجنة العسكرية المشتركة “5+5” بحضور جميع أعضائها، ووفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بمقر اللجنة الدائم في مجمع قاعات واقادوقو في مدينة سرت.

وبحسب المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا- يشمل جدول أعمال الاجتماع جملة من النقاط، منها سبل استدامة حفظ الأمن وإعمام السلام في ليبيا، ودراسة وضع آليات ناجحة لإخراج المرتزقة والقوات الداعمة لهم بشكل نهائي.

كما يناقش الاجتماع ما يستجد من أعمال ونقاط تسهم في التقارب العسكري الليبي، والتصالح المجتمعي بمختلف ربوع الوطن، لتحقيق السيادة الوطنية والاستقرار.