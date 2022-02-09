“مكافحة الأمراض”: 3,272 إصابة و9 وفيات بـ”كورونا”

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 3,272 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في ليبيا، يوم أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 459 ألفًا و548 حالة، من بينها 131 حالة حرجة.

‏‎وكشف المركز، في بيانه رقم 635، عن تعافي 2,133 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 406 آلاف و717 حالة تعافٍ، بالإضافة إلى تسجيل تسع حالات وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 6,095.

‏‎وقال المركز إن نسبة الإصابة بلغت 29,6%، بعد فحص 11,046 عينة خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إصدار البيان.

‏‎وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 2,077,150 شخصًا، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 1,030,040 شخصًا، وتلقى 36,661 شخصًا الجرعة المعززة.

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