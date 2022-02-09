بلدية طبرق توقف الدراسة بعد ثبوت حالات كورونا في بعض المدارس

أخبارليبيا24- خاص

طالب عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الأربعاء من مراقب التعليم في المدينة بإيقاف الدراسة لمدة أسبوعين.

وأوضح بوالخطابية في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن هذه المطالبة بعد اكتشاف عديد حالات الإصابة بكورونا في عدد من المدارس بالمدينة.

واضاف أن الوضع الوبائي في المدارس أصبح مقلقًا بعد إغلاق مدرسة الشعلة للبنات بعد اكتشاف عدد من الإصابات وسط الطالبات.

وانطلقت لجنة التقصي اليوم بإجراء مسحات في مدارس ابن خلدون و17 فبراير والضاحية وتم ثبوت عديد من الحالات الموجبة لدى الطلبة.