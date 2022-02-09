«الشعاب»: حكومة نصفها بالحبس لا يمكنها الاستمرار

أكد عضو مجلس النواب بالخير الشعاب، أنه لا يمكن لحكومة الدبيبة الاستمرار، بعد أن تورط نصف وزرائها في قضايا فساد تسبب في حبسهم، وكذلك تدهور حال التعليم والصحة والكهرباء.

وقال «الشعاب»، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن “‏حكومة نصفها في الحبس، ولا صحة ولا تعليم ولا كهرباء، ورئيسها يرغب في الترشح لرئاسة الدولة خرب بها الانتخابات، لا يمكنها الاستمرار”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن الحكومة مستمرة في أداء عملها لحين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، قائلا: «لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة، ولن يتراجع عن دوره في الحكومة وأن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها إلى حين التسليم السلطة لسلطة منتخبة، ولن أسمح لحكومة موازية بالعبث بأموال الشعب»، بحسب قوله.

وقال “الدبيبة”، في كلمة للشعب الليبي، بثتها منصة حكومتنا على «فيسبوك»، إنه “شرع في مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة لا لبس فيها لتنفيذ الاستحقاق الدستوري والانتخابات في يونيو المقبل”، وفقًا لكلامه.

وتابع أن «خيار الاستفتاء الإلكتروني المعمول به في دول عدة، قائمٌ بقوة إذا تعذر على المفوضية إجراء الاستفتاء»، مردفا: «لن نسمح للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى»، بحسب تعبيره.

وأردف الدبيبة: “الطبقة السياسية المهيمنة لا تهمني أبدا ولا تعرف إلا التشويش والتزوير على الشعب”، و”لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة ولن نتراجع عن دورنا حتى الانتخابات”، على حد قوله.

وعبر الدبيبة عن “استعداده لاتخاذ قرار الانسحاب من الانتخابات شريطة أن تعلن كل الأطراف ذات الشيء”، مؤكدا أن “الحكومة مستمرة في عملها حتى التسليم لسلطة منتخبة”.

واختتم: «صوتكم أيها الليبيين لابد أن يكون واضحًا في كل الساحات والميادين لأنكم سئمتم التمديد والمراحل الانتقالية وتريدون دولة أساسها متين وبنائها سليم ولن يتحقق ذلك إلا بالانتخابات قولوها بصراحة لا للتمديد ولا للمراحل الانتقالية ونعم للدستور ونعم للاستقرار».