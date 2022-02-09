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انطلاق أعمال الاجتماع التاسع للجنة “5+5” في سرت

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-سرت

انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع التاسع للجنة العسكرية المشتركة “5+5” بحضور كافة أعضائها، ووفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بمقر اللجنة الدائم في مجمع قاعات واقادوقو في مدينة سرت.

وبسحب بيان المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، يشمل جدول أعمال الاجتماع جملة من النقاط، منها سبل استدامة حفظ الأمن وإعمام السلام في ليبيا، ودراسة وضع آليات ناجحة لإخراج المرتزقة والقوات الداعمة لهم بشكل نهائي.

كما يناقش الاجتماع ما يستجد من أعمال ونقاط تسهم في التقارب العسكري الليبي، والتصالح المجتمعي بمختلف ربوع الوطن؛ لتحقيق السيادة الوطنية والاستقرار، وفق البيان.


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صحيفة العنوان الليبية

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