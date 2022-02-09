بن شرادة :الحكومة القادمة ستكون قادرة على الوصول لكل مناطق ليبيا

اتهم عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، قائلا إنها جاءت مسرعة من واشنطن بهدف إفشال الانتخابات.

وبما يتعلق بتصريحات الدبيبة الأخيرة أكد بن شرادة أن الدبيبة كان قد التقى عددا من أعضاء مجلس الدولة؛ بهدف التسويق للإعلام بأن المجلس يقف بصفه والحقيقة غير ذلك.

وكان أعضاء مجلس الدولة قد أكدوا أن ما يهمهم هو الاتفاق السياسي، مبينين أن استحقاق الـ24 من ديسمبر كان قد أفسد من الداخل والخارج، مؤكدين في الوقت ذاته أن مجلسي النواب والدولة لم يكن لهم يد في إفشاله.

وأشار بن شرادة إلى أن الحكومة لم تكن حكومة وحدة ولم تمثل كل الليبيين، قائلا: المؤشرات تقول إن الحكومة القادمة ستكون قادرة على الوصول لكل مناطق ليبيا، خاصة بالنظر لشخصيات المرشحين، فالمرشحين في كلماتهم أعطوا أولوية لتوحيد لمؤسسة العسكرية.

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