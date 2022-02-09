الدبيبة يتابع أعمال اللجنة المركزية للجنسية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الاربعاء أعمال اللجنة المركزية للجنسية.

وأكد الدبيبة أن المسؤولية المهنية والأخلاقية تقع على عاتقنا، مع ضرورة المحافظة على ألأمن القومي.

وشدد على التنسيق مع مكتب النائب العام، وجهازي الأمن الداخلي والمخابرات العامة بالخصوص بشرط ألايعيق عمل اللجنة.

وأوضح أن ذلك يتم بتفعيل هذا الملف الهام والموقوف منذ العام 2011 ، وخاصة الحالات الإنسانية من أبناء المواطنات الليبيات وزوجة المواطن الليبي. والحالات التي تنطبق عليهم الشروط الواردة في القانون المنظم لذلك.

واستعرض رئيس اللجنة نتائج عملها والتي عقدت ثمان اجتماعات ولقاءات مع مكتب النائب العام بالخصوص.

واتفقت على جملة من الإجراءات التي تنظم العمل من خلال لجنة مركزية تعمل وفق ضوابط محددة.