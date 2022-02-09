مصدر رسمي: البرلمان لم يعرض مسودة  قانون الأمن الداخلي على رئاسة الجهاز بطرابلس

أكد مصدر رسمي بجهاز الأمن الداخلي لصحيفة «الساعة 24» أن “قانون الأمن الداخلي المعروض على مجلس النواب؛ لم يتم إعداده أو عرضه على رئاسة الجهاز في طرابلس”.

وقال المصدر، -الذي تحفظ على ذكر اسمه- إن “مقر الجهاز الرئيسي في العاصمة طرابلس يضم في كوادره خبرات وكفاءات أمنية مشهود لها بالنزاهة والخبرة وأغلبهم من أبناء هذه المؤسسة الأمنية العريقة وساهموا في تنظيم تشريعاتها وقراراتها”.

وأوضح أنه “كان من الأجدر عرض مسودة القانون على أهل الاختصاص بعيدًا عن شماعة الانقسام السياسي، فالأمن الداخلي واحد شرقا وغربا وجنوبا”.