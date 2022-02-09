توافق “جزائري- مصري” بشأن تفعيل إرادة الليبيين

توافقت رؤى كل من الجزائر ومصر حول أهمية تعزيز أطر التنسيق بين البلدين؛ من أجل تفعيل إرادة الليبيين من خلال دعم مؤسسات الدولة، ومساندة الجهود الحالية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، حيث بحثا عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ومن بينها الأوضاع التي تشهدها الساحة الليبية، وفق ما أورده المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية عبر منصة فيسبوك.

جديرٌ بالذكر أن الرئيسان كانا قد أكدا، في مؤتمر صحافي عقب زيارة تبون لمصر الشهر الماضي، على أهمية تنظيم الانتخابات الليبية الرئاسية والنيابية بالتزامن.

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