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هيئة الدستور تدعو للاستفتاء على مشروع الدستور – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كل الأطراف إلى تمكين الشعب من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته.

وحثت الهيئة في بيان لها الأطراف الدولية، وعلى رأسها البعثة الأممية في ليبيا، على دعم العملية الدستورية وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكدت الهيئة التأسيسية على تمسكها باستكمال المسار الدستوري الصحيح وفقا لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت.

وشددت على احترام إرادة الشعب وعدم حرمانه من حقه في تقرير مصيره، عبر تمكينه من الاستفتاء على مشروع الدستور.

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