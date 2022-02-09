عمداء المنطقة الغربية والجبل: ندعم الحكومة الجديدة التي سيعتمدها البرلمان

أصدر عمداء بلديات المنطقة الغربية والجبل وباطن الجبل، بيانًا لدعم الحكومة الجديدة التي سيعتمدها البرلمان في جلسته غدا الخميس.

وأكد البيان أنه استكمالًا لملف المصالحة الوطنية ودرء باب الخلاف والفرقة والتشتت وتكثيف الجهود للرقي بالوطن وتوحيد الصف والكلمة، وفي ضيافة مدينة الزهراء تم اليوم اجتماع عمداء المنطقة الغربية وعمداء باطن الجبل وعمداء الجبل.

وتابع البيان، أن “الحاضرين اتفقوا على عدة نقاط أهمها، “دعم ما جاء في الجلسة الماضية لمجلس النواب يخصوص وضع خارطة الطريق والخروج بالبلد إلى بر الأمان وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المتفق عليه بعد 14 شهر”.

وأردف: ” نؤيد بالإجماع على دعم الحكومة الجديدة التي سيعتمدها البرلمان في جلسته غدًا الخميس”، مضيفًا، “تحمل المجتمع الدولي وعلى رأسه بعثة الأمم المتحدة باحترام تعاهدها للشعب الليبي وعدم تدخلها في الشأن الداخلي”.

وعقب البيان، “نحذر كافة المتآمرين وتجار الحروب والذين يسعون بكل الوسائل لخلق الفتنة داخل الوطن، بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي العام مؤامراتهم”.

وختم البيان؛ موضحًا “ونحن إذا نتقدم بهذا البيان نؤكد أن ليبيا واحدة وشعبها واحد من الشمال الى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق محذرين كل من تسول له نفسه المساس بوحدة هذا الوطن وترابه وان الرد سيكون قاسيا لكل من يحاول تمزيق هذا الوطن”.