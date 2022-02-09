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إنشاء غرفة اقتصادية سودانية ليبية لتعزيز التعاون

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وقع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، لإنشاء غرفة اقتصادية سودانية ليبية لتعزيز التعاون.

وقال بيان صادر عن الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني: “تم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بدولة ليبيا”.

وأضاف البيان “تنص الاتفاقية على إنشاء غرفة اقتصادية سودانية ليبية بهدف تعزيز التعاون المشترك ودعم الاستثمارات بين البلدين، كما تم وضع برنامج لتسهيل حركة التجارة المتبادلة”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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