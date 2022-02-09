إنقاذ طفلة في مستشفى ترهونة ابتلعت أجساما غريبة وكمية كبيرة من الشعر

تمكن أطباء مستشفى ترهونة التعليمي، من إنقاذ حياة طفلة 9 سنوات، بعد ابتلاعها كمية كبيرة من الشعر والأجسام الغريبة.

وقال المستشفى في بيان اليوم، إن قسم العمليات شهد إجراء عملية كبيرة لطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، بعد وصولها لقسم الطوارئ الساعة الحادية عشرة ليلة أمس، تعاني ألمًا حادًا في البطن.

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وبعدما أُجريت لها فحوصات سريعة وشُخِّصت الحالة، وأدخلت بسرعة لغرفة العمليات، لإجراء التدخل الجراحي اللازم لها، ومع فتح المعدة وجدت كتل كبيرة من الشعر والأجسام الغريبة التي تناولتها الطفلة.

فيما لفت البيان إلى أن العملية أُجريت بنجاح وخرجت الطفلة من العمليات بصحة جيدة، مشيدًا بالطاقم الطبي المشارك في العملية.

شعر وأجسام غريبة مستخرجة من باطن الطفلة, (مستشفى ترهونة التعليمي)

شعر وأجسام غريبة مستخرجة من باطن الطفلة, (مستشفى ترهونة التعليمي)