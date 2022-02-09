جمارك السلوم المصرية تُحبط تهريب هواتف محمولة من ليبيا

أحبطت جمارك منفذ السلوم المصرية محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة انطلاقًا من ليبيا عبر إحدى سيارات الركوبة العامة.

وبحسب موقع “المصري اليوم”، الذي نقل الخبر؛ فإنه عقب تفتيش السيارة المشتبه بها؛ عُثر على 20 هاتفا محمولا من نوع iPhone ، فضلاً عن عدد من الشواحن الخاصة بها مخبأة في السيارة، كما أن قيمة المضبوطات بلغت 358 ألف جنيه مصري، فيما بلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 716 ألف جنيه.

وقامت الجمارك المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة من خلال تحرر محضر بها، إضافة إلى تحريز المضبوطات.

تأتي هذه العملية في إطار التعليمات التي تقضي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي كافة.

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