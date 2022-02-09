السلاك: إذا توافقت الأطراف على الحكومة الجديدة لن يكون أمام الدبيبة أي حجة قانونية

قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السلاك، إن المعطيات الحالية وحالة التوافق بين الأطراف الفاعلة في مختلف أنحاء البلاد تشير إلى أن المرحلة المقبلة مغايرة، وأن الحكومة الجديدة يمكنها أن تنجز ما أخفقت فيه الحكومات السابقة، لتوفر الأرضية التوافقية بين جميع المكونات.

السلاك وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف أن ما كان ينقص ليبيا هو طي صفحة الماضي والتجاوز عن الخلافات، وهو ما يتوفر بدرجة كبيرة في الوقت الراهن، الأمر الذي يمكن أن ينتج عنه توحيد المؤسسة العسكرية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن فرص التوافق والانتقال للمرحلة الجديدة أكبر من عرقلتها، لافتًا إلى أنه من الصعب توقع ما الذي يمكن أن يفعله رئيس الحكومة الحالي، إذ تؤكد تصرفاته منذ توليه رئاسة بأنه يأتي بكل ما هو غريب وعجيب، وأنه صرح بالفعل بأنه لن يسلم السلطة.

ورأى السلاك أنه إذا توافقت الأطراف على الحكومة الجديدة وفقًا للأطر القانونية والنصاب القانوني في البرلمان، لن يكون أمام الدبيبة أي حجة قانونية لعدم تسليم المهام، سوى الاتكاء على بعض الدول التي تعارض اتجاه تغيير الحكومة.