الرئيسان المصري والجزائري يتوافقان على مساندة جهود الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بحثا خلالها مستجدات الأزمة الليبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان صادر عنه: “الاتصال تطرق إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأوضاع في ليبيا”.

وأضاف “توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية ذات الصلة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا”.