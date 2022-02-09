«الصحة»: أكثر من مليوني شخص في ليبيا تلقوا لقاح «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في ليبيا، تخطى مليوني شخص.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن مليونين و77 ألفًا و150 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بكل أنواعه.

وأضافت أن عدد الملقحين بجرعتين وصل إلى مليون و30 ألفًا و40 شخصًا، بينما حصل 36 ألفًا و661 شخصًا على جرعة تعزيزية ثالثة.

– 3272 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3272 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى تسع حالات وفاة و2133 حالة شفاء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 459 ألفًا و548 حالة بينها 406 آلاف و717 شفاء، و46 ألفًا و735 نشطة، و6096 وفاة، و131 حرجة.