الداخلية تستعرض المشاكل التي تواجه تنفيذ خطة إزالة المباني العشوائية الواقعة تحت خط الجهد الفائق

ليبيا – اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد أمس الثلاثاء مع مدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية العميد السنوسي صالح السنوسي.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية المشاكل التي تعترض سير العمل في تنفيذ خطة إزالة المباني العشوائية الواقعة تحت خط الجهد الفائق، ووضع الحلول التي من شأنها إنجاح المهام المكلفة بها القوة المشتركة بناء على تعليمات مكتب النائب العام بهذا الخصوص.

كما استعرض خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها القوة الأمنية المشتركة وبالتعاون من خلال التعاون مع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية لإزالة كل المبانى العشوائية الواقعة تحت خط الجهد الفائق ورسم الإزالة، وفقًا للقوانين والتشريعات النافذة.

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