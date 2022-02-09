اجتماع دولي حول ليبيا في روما بالأمس

شهدت العاصمة الإيطالية روما، يوم أمس الثلاثاء ،عقد اجتماع دولي على مستوى كبار المسؤولين؛ لمناقشة الأوضاع التي تشهدها ليبيا.

وبحسب وكالة “نوفا”، التي أوردت الخبر؛ فإن ممثلين عن كلٍّ من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا الإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا وروسيا؛ حضروا الاجتماع.

وحضرت الاجتماع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز.

وكانت “ويليامز” قد التقت، خلال اليومين الماضيين، وزيريْ الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو و اليوناني نيكوس ديندياس ، وبحثت معهما الأوضاع التي تشهدها الساحة في ليبيا.

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