5+5 تعقد اجتماعا مغلقا لبحث عدة مواضيع أمنية

عقدت اللجنة العسكرية 5+5 اليوم اجتماعها التاسع بمقرها في مدينة سرت، بحضور وفدي اللجنة عن المنطقتين الشرقية والغربية ووفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن اللجنة العسكرية تعتزم خلال اجتماعها المغلق مناقشة عدد من المواضيع، منها خطوات إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية ونزع الألغام، وسيتم خلال الاجتماع تباحث جملة من النقاط المدرجة بجدول أعمال اللجنة والتي تأتي في صميم مهام أعمالها المناطة، بما في ذلك استدامة حفظ الأمن والسلام الليبي، إضافة إلى تدارس وضع الآليات الناجعة لإخراج المرتزقة والقوات الداعمة لهم بشكل نهائي من البلاد.

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