الدبيبة يتابع مستجدات أعمال اللجنة المركزية للجنسية الليبية

عقد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا بديوان رئاسة الوزراء مع اللجنة المركزية للجنسية ، المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم (322) لسنة 2021م برئاسة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية ، وبحضور وزيري الداخلية ، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ، والذي خصص لمتابعة أعمال اللجنة.

وبحسب إيجاز صحفي لمكتب الدبيبة، أكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع بأن المسؤولية المهنية والأخلاقية تقع على عاتقنا ، مع ضرورة المحافظة على الأمن القومي ، والتنسيق مع مكتب النائب العام ، وجهازي الأمن الداخلي والمخابرات العامة بالخصوص بشرط أن لا يعيق عمل اللجنة ، وذلك بتفعيل هذا الملف الهام والموقوف منذ العام 2011 ، وخاصة الحالات الإنسانية من أبناء المواطنات الليبيات وزوجة المواطن الليبي ، والحالات التي تنطبق عليهم الشروط الواردة في القانون المنظم لذلك .

وأستعرض رئيس اللجنة نتائج عملها والتي عقدت ثمان اجتماعات ولقاءات مع مكتب النائب العام بالخصوص ، واتفقت على جملة من الإجراءات التي تنظم العمل من خلال لجنة مركزية تعمل وفق ضوابط محددة .