«الكهرباء» تطلق حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية في الساحل الغربي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انطلاق حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية وجباية الديون المتراكمة في الساحل الغربي.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن الحملة تنفذها إدارة خدمات المستهكلين بالساحل الغربي، بالتنسيق مع إدارة حماية الطاقة الكهربائية، وتستهدف إزالة جميع التوصيلات غير الشرعية، للأنشطة التجارية والصناعية.

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وأوضح البيان أن الحملة تأتي في إطار محاولات الشركة، للتقليل من أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء، «الذي يرجع لأسباب عديدة من بينها التوصيلات غير الشرعية والتعديات والسرقات».

فيما طالبت الشركة أصحاب المحال التجارية والصناعية، بسرعة التوجه إلى مكاتب الجباية أو دوائر خدمات المستهلكين لتسوية أوضاعهم.

حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية في الساحل الغربي, 9 فبراير 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية في الساحل الغربي, 9 فبراير 2022. (الشركة العامة للكهرباء)