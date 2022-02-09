“سيريني”: روما تعتبر حقوق المهاجرين ركيزةً في العلاقات مع ليبيا

قالت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، مارينا سيريني، إن روما ستواصل اعتبار مسألة الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين أهم ركائز العلاقات التي تربطها مع ليبيا، مجددةً طلبها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإدارة مشتركة لتدفقات المهاجرين.

وأضافت “سيريني” أن إيطاليا ترى أن احترام حقوق الإنسان بالنسبة للمهاجرين في ليبيا جزءًا من عملية الاستقرار في البلاد، مشيرةً إلى طلب روما المتكرر المشاركة في إدارة تدفقات الهجرة.

كما دعت بلادها وفرنسا إلى العمل؛ من أجل رؤية متجددة للعلاقات الأوروبية الأفريقية، وذلك عبر دعم الشعوب الأفريقية، إلى جانب المساعدة في مواجهة التحديات العالمية للحفاظ على الاستقرار والأمن، مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتدفقات الهجرة غير القانونية.

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