خالد لعظيم: ناقشت مع السفارة الألمانية مستقبل ليبيا على المقهى

أكد خالد لعظيم، رئيس المقهى الثقافي بمصراتة اجتماعه مع وفد من السفارة الألمانية صباح اليوم الأربعاء في المقهى الثقافي والتقاءه عددا من مؤسسات المجتمع المدني لبحث بناء الاستقرار والسلام في ليبيا.

وقال «العظيم»، في منشور له عبر فيسبوك، إن الاجتماع مع وفد السفارة الألمانية على المقهى تناول الحديث حول المرحلة السياسية القادمة والتحديات التي تواجه الاستقرار في ليبيا.

وأضاف، أن الاجتماع تناول أيضا دور مؤسسات المجتمع المدني في العملية الانتخابية وبناء الاستقرار والسلام في ليبيا، ورؤية مؤسسات المجتمع المدني للمنظمات الدولية وأليات التنسيق معهم.

واختتم رئيس المقهى الثقافي بمصراتة بقوله أن الاجتماع تناول الدور الألماني في الحوارات السياسية، والتحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني.