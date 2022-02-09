بسبب كورونا.. بلدي طبرق يُطالب بإيقاف الدراسة بالمدينة

طالب عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، مراقب التعليم؛ بإيقاف الدراسة في المدارس العامة والخاصة، اعتبارًا من تاريخ اليوم الأربعاء.

وفي خطاب وجهه بوالخطابية لمراقب التعليم؛ أرجع طلب الإيقاف إلى منع تفاقم الوضع الوبائي في المدارس بعد غلق أحد مدارس البنات بالمدينة، حاثًّا المواطنين على تلقي التطعيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا.

وكان مدير إدارة الخدمات الصحية بطبرق، منعم سويكر، قد أكد لـ “218” إغلاق مدرسة الشعلة بالمدينة بعد تسجيل 17 حالة مؤكدة بـ”كورونا”، وفرق المسح العشوائي تتابع الرصد في مدارس المدينة.

جديرٌ بالذكر أن عددًا من مراقبات التعليم في ليبيا وجهت بإقفال المدارس التابعة لها بسبب تفشي جائحة كورونا بشكل لافت في الآونة الأخيرة، حيث تهدف هذه المراقبات إلى التقليل من نسبة الإصابة بين التلاميذ.

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