أخبار ليبيا 24 – متابعات

تداولت مصادر محلية خبر مفاده تعرض مسؤول مكلف بملف حقوق الإنسان بالمجلس الرئاسي للاختطاف على يد مجموعة مسلحة مجهولة.

وقالت مصادر حقوقية إن الاتصال مع رئيس مفوضية المجتمع المدني التابعة للمجلس الرئاسي عبد الحق القريد. فقد بعد ظهر أمس الثلاثاء، وما زال مصيره مجهولاً إلى الآن، وسط مخاوف من تقارير تتحدث عن تعرضه للاختطاف.

ظروف غامضة

وأشارت المصادر إلى أن القريد اختفى في ظروف غامضة، ويرجح أنه اختطف من قبل مجموعة مسلحة. بعد أيام من استلامه مهام رئاسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية.

وعبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيان عن قلقها البالغ إزاء المعلومات الأولية الواردة بشأن واقعة اختطاف القريد .

ملابسات الواقعة

وطالبت اللجنة وزارة الداخلية بالتدخل للكشف عن مصيره، وإطلاق سراحه بشكل فوري، ومعرفة ملابسات الواقعة. كما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باتخاذ موقف واضح وصريح حيال واقعة اختطاف رئيس مفوضية المجتمع المدني.

وحملت الأجهزة الأمنية المختصة ووزارة الداخلية وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مسؤولية سلامته.

إدانة واستنكار

وأعربت تلك الأجهزة عن ”شديد إدانتها واستنكارها حيال تصاعد الانتهاكات الجسيمة التي تطال نشطاء المجتمع المدني وقيادات العمل المدني. وكذلك تصاعد وتيرة تضييق الخناق على حرية عمل ونشاط مؤسسات المجتمع المدني في عموم البلاد. التي تتنافى وتتعارض مع صحيح القانون وضمانات حماية حرية تكوين الجمعيات الأهلية وحرية العمل المدني. التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان الدستوري المؤقت“.

سيطرة الميليشيات

وتسيطر على العاصمة طرابلس وغيرها من مدن غرب ليبيا، ميليشيات متعددة ذات أهواء متشعبة. تتبع اسمياً لوزارة الداخلية أو رئاسة أركان الجيش، وتمارس الخطف وإلقاء القبض خارج القانون.

ويتعرض العديد من الناشطين المدنيين والسياسيين إلى عمليات اختطاف من ميليشيات متعددة. كان آخرها اختطاف المدون والناشط السياسي من مدينة مصراتة حمزة التريكي و رفيقين له. من قبل القوة المشتركة داخل مدينة مصراتة واقتياده إلى مكان غير معلوم.

وعرف عن الناشط السياسي حمزة التريكي انتقاداته اللاذعة لشخص رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومقربين منه.