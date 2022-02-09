هيئة صياغة الدستور تدعو إلى تمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على الدستور

العنوان – طرابلس

دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كافة الأطراف الوطنية أن تعمل جاهدة على احترام إرادة الشعب وعدم حرمانه من حقه في تقرير مصيره، عبر تمكينه من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته.

وطالبت الهيئة في بيان لها كافة الأطراف الدولية لاسيما بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الاضطلاع بمسؤولياتها بدعم العملية الدستورية وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأوضحت الهيئة العملية الدستورية سيكون من شأنها المساهمة في إعادة الأمانة إلى أهلها عبر طريق ديمقراطي حضاري يمكن من إجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.

وأكدت أنه لا سلطان على إرادة الشعب وهو وحده صاحب السلطات. مشددة حرصها على سلامة المسار التأسيسي وعدم إدخاله ضمن أية سجالات سياسية، أو مسارات بديلة معقدة، من شأنها تضييع الوثيقة المنجزة من قبل الهيئة المنتخبة