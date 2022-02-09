بن شرادة: لقاء الدبيبة بعدد من أعضاء مجلس الدولة استغلال إعلامي وتم بشكل غير رسمي

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة التقى أمس الأربعاء بعددًا من أعضاء المجلس في جلسة ليست رسمية.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أكد تلقيه دعوة لحضور الجلسة، مضيفًا: “لم أكن من بين الحاضرين؛ لعلمي بفحوى هذه الدعوة، وهو لقاء للاستغلال الإعلامي، وقد نشر الدبيبة من خلال وسائل الإعلام ما كان يريد وما يحلو له”.

وتابع بن شرادة حديثه بالقول: “الدبيبة حاول أن يثبت بأن مجلس الدولة معه، وكانت محاولة منه لتقسيم المجلس، والأعضاء ليسوا بهذه السذاجة حتى يسمعوا كلامه”.

بن شرادة اختتم: “خلال تواصلي مع عدد من الحاضرين، فإن الأعضاء أبلغوا الدبيبة بأن تغيير الحكومة يجب أن يكون وفق الاتفاق السياسي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية