لقاء مرتقب في طبرق يجمع “الدولة” و”النواب” لبحث خارطة الطريق

علمت 218 من مصدر خاص، أن لقاءً متوقعاً سيتم اليوم بين أعضاء خارطة الطريق عن مجلسي النواب والدولة في طبرق، لبحث النقاط الخلافية في خارطة الطريق وتعديل الإعلان الدستوري.

وأضاف المصدر، أن لقاء أعضاء خارطة الطريق سيبحث المدد المقررة للمرحلة الانتقالية التي ستسبق الانتخابات، مشيراً إلى أن 15 عضواً من مجلس الدولة سيشاركون في الاجتماع.

يُذكر أن جلسة مجلس النواب التي عُقدت الاثنين الفائت، قد شهدت التصويت على مشروع قرار لجنة خارطة الطريق المُشكّلة من طرف البرلمان، كما شهدت استيفاء مترشحيْن لشروط الترشح لرئاسة الحكومة، وهما “فتحي باشاغا” و“خالد عمار البيباص”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية