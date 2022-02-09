عمداء بلديات المنطقة الغربية والجبل وباطن الجبل يدعمون الحكومة الجديدة

أعلن عمداء بلديات المنطقة الغربية والجبل وباطن الجبل عن دعمهم للحكومة الجديدة التي سيعتمدها البرلمان في جلسته يوم غد الخميس.

وأصدر عمداء البلديات بيانا بالخصوص أكدوا خلاله دعمهم لما جاء في الجلسة الماضية لمجلس النواب بخصوص وضع خارطة الطريق والخروج بالبلد إلى بر الأمان وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المتفق عليه بعد 14 شهر.

وجاء هذا البيان خلال اجتماع للعمداء في ضيافة مدينة الزهراء استكمالا لملف المصالحة الوطنية على حد وصفهم ولدرء باب الخلاف والفرقة والتشتت وتكثيف الجهود للرقي بالوطن وتوحيد الصف والكلمة.

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