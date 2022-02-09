الجيلاني: تعديل مشروع الدستور محفوف بالمخاطر

قال رئيس الهيئة التأسيسية للدستور الجيلاني إرحومة، إن سبب اجتماع الهيئة اليوم هو ما يطرح من مبادرات تتعلق بالمسار الدستوري، متابعا، أن اللجنة التي اقترح تشكيلها مجلس النواب من 6 أعضاء من النواب و6 من الأعلى للدولة و6 من الهيئة التأسيسية للدستور و6 من الخبراء، لتعديل المواد المختلف عليها في مشروع الدستور، رأينا أنه أمر محفوف بالمخاطر ولن يكون أعضاء الهيئة في هذه اللجنة، لأن فتح مشروع الدستور يعني إلغاءه، وستكون مصلحة الشعب الليبي في مهب الريح .

وتابع في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة24″، بعد تصويت الهيئة التأسيسية على مشروع الدستور وصدور قانون الاستفتاء عليه، والذي صدر من مجلس النواب 2018، وعُدّل عام 2019، وأحيل للمفوضية العليا للانتخابات ليُستفتى على مشروع الدستور وفقه، ولكن هذا لم يحدث ، و مشروع الدستور المعد من الهيئة أصبح ملك الشعب الليبي، وهو من يقبله أو يرفضه، ومن يريدون تعديله لا يعبرون إلا عن وجهات نظرهم الخاصة، ونحن نحترمها، ولكن ليس على حساب مصادرة حق الشعب الليبي في الاستفتاء على مشروع الدستور .

وتسائل الجيلاني قائلا، لماذا لا يستمع إلى الليبيين الذين يقولون إن مشروع الدستور جيد؟ ويطالبون بالاستفاء عليه، وهذا يتفق مع صحيح الإعلان الدستوري، فثمّة كثير من مكونات الشعب الليبي مع هذا المشروع.