تزايد في الإصابات.. تسجيل حالة وفاة بفيروس «كورونا» في سرت

سجل مركز العزل في سرت، حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد”، اليوم الأربعاء، مع تلاحظ زيادة في الإصابات بالمدينة.

وأكد مصدر طبي بالمركز، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن عدد الحالات المرضية النزيلة بمركز عزل سرت اليوم، بلغ سبع حالات، بينها سيدتان.

– 3272 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة

ولفت المصدر، إلى تزايد عدد حالات الإصابة في البلدية خلال الـ48 ساعة الماضية، لكنه شدد على توافر مادة الأكسجين لدى المركز، فيما تعمل الأطقم الطبية على توفير الراحة الطبية للمرضى على مدار الساعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3272 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى تسع حالات وفاة و2133 حالة شفاء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 459 ألفًا و548 حالة بينها 406 آلاف و717 حالة شفاء، و46 ألفًا و735 نشطة، و6096 وفاة، و131 حرجة.