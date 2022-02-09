جعودة: عقيلة صالح يدعو إلى الفتنة والعبث

العنوان – طرابلس

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري صالح جعودة إن ما يقوم به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومن معه ليس له علاقة بأي طريق إلا طريق الفتنة والعبث بمستقبل بلادنا.

وأضاف جعودة في منشور عبر حسابه على طفيسبوك” أن خارطة الطريق هي أولا إكمال المفوضية العليا للانتخابات ثم الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور تليها الانتخابات البرلمانية في مدة لاتزيد عن تسعة أشهر تكون مهمة البرلمان المنتخب تشكيل حكومة

وأوضح أن البرلمان المنتخب مع الحكومة يعمل على تحقيق المصالحة الوطنية والإعداد لانتخابات رئاسية في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن محاولة برلمان طبرق لتشكيل حكومة جديدة هي عودة بنا لمربع الفتنة والاقتتال.

وختم منشوره :”ما هو مطلوب الآن إعادة ضبط الحكومة الحالية بتشكيلة مصغرة من ذوي الكفاءات والنزاهة وعفة اليد وحل مشاكل الكهرباء والسيولة والصحة ومكافحة هذا الوباء في بلادنا”.