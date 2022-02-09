ساباديل يؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لترميم المدن الأثرية في ليبيا

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، على دعم الاتحاد لمشروع ترميم المدن الأثرية في ليبيا ومن بينها مدينة صبراتة الأثرية غرب البلاد.

جاء ذلك خلال زيارة ساباديل رفقة عدد من المسؤولين الدوليين إلى مدينة صبراتة، في إطار تعاون الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم الدعم للبلدية ومصلحة الآثار، لترميم المباني الأثرية والإدارية بالمدينة.

وعبّر الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في ليبيا مارك فرانش من جانبه، عن سعادته بزيارة المدينة الأثرية التي تُجسد تاريخاً ممتداً لآلاف السنين.

جدير بالذكر أنه تم خلال الآونة الأخيرة صيانة جزء من المسرح الروماني، وتزويد المدينة الآثرية بمنظومة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى صيانة المباني الإدارية التابعة لمراقبة آثار صبراتة.

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