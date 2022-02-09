ليبيا الان

محمد السلاك: الحكومة الجديدة يمكنها أن تنجز ما أخفقت فيه الحكومات السابقة

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أشار المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السلاك أن الحكومة الجديدة يمكنها أن تنجز ما أخفقت فيه الحكومات السابقة، لتوفر الأرضية التوافقية بين جميع المكونات.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أكد خلالها أن ما كان ينقص ليبيا هو طي صفحة الماضي والتجاوز عن الخلافات، وهو ما يتوفر بدرجة كبيرة في الوقت الراهن، الأمر الذي يمكن أن ينتج عنه توحيد المؤسسة العسكرية خلال الفترة المقبلة.

ووصف السلاك في تصريحاته أن فرص التوافق والانتقال للمرحلة الجديدة أكبر من عرقلتها، لافتا إلى أنه من الصعب توقع ما الذي يمكن أن يفعله رئيس الحكومة الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك