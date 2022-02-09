محمد السلاك: الحكومة الجديدة يمكنها أن تنجز ما أخفقت فيه الحكومات السابقة

أشار المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السلاك أن الحكومة الجديدة يمكنها أن تنجز ما أخفقت فيه الحكومات السابقة، لتوفر الأرضية التوافقية بين جميع المكونات.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أكد خلالها أن ما كان ينقص ليبيا هو طي صفحة الماضي والتجاوز عن الخلافات، وهو ما يتوفر بدرجة كبيرة في الوقت الراهن، الأمر الذي يمكن أن ينتج عنه توحيد المؤسسة العسكرية خلال الفترة المقبلة.

ووصف السلاك في تصريحاته أن فرص التوافق والانتقال للمرحلة الجديدة أكبر من عرقلتها، لافتا إلى أنه من الصعب توقع ما الذي يمكن أن يفعله رئيس الحكومة الحالي.

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