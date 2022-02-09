25 كتيبة بالمنطقة الغربية والوسطى وجبل نفوسة تؤيد البرلمان لتشكيل حكومة جديدة

أعلنت كتائب وسرايا بالمنطقة الغربية والوسطى وجبل نفوسة تأييدها الكامل لمجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة وذلك بحسب بيان لها أكدت فيه تمسكها بالوحدة الوطنية واستقرار البلاد ، لرفع المعاناة عن الشعب

وأكد البيان شكره وعرفانه لمجلس النواب وما قام به في جلسة السابع من فبراير في مدينة السلام مؤكدة ترحيبها بخارطة الطريق التي اعتبرتها خطوة في المسار الصحيح لدعم التحول الديمقراطي ، ودعا البيان الممهور بتوقيع خمسة وعشرين كتيبة جهاز وسرية مجلس النواب إلى الالتئام الدائم والاهتمام بقضايا المواطن