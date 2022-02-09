مؤسسات المجتمع المدني بحي الأندلس تعلن دعمها لحكومة الدبيبة

أعلن اتحاد مؤسسات المجتمع المدني حي الأندلس الكبرى، عن دعمه لحكومة الدبيبة، ورفضه لخارطة طريق مجلس النواب والتمديد لعمله سنتين.

وقال الاتحاد في بيان له، إن مجلس النواب يتحمل المسؤولية عن تقسيم البلاد من جديد باعتماده خارطة طريق لا تلبي طموحات الليبيين، كما أن حكومة الوحدة الوطنية تمثل السلطة التنفيذية المتوافق عليها، وندعو لاستمرارها حتى إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، ونرفض أي حكومة موازية قد تؤدي لعودة الاقتتال في ليبيا تحقيقًا لرغبات ونزوات بعض المهووسين بالسلطة.

وتابع البيان، نطالب المفوضية العليا للانتخابات بتحمل مسؤولياتها وتحديد موعد للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية قبل يونيو 2022، كما نطالب القضاء بالتحقيق في كل أعمال وقرارات مجلس النواب غير الشرعية ورئيسه عقيلة صالح، وتجميد عمل مجلسي النواب والدولة وإيقاف مرتبات أعضائهم فورًا.