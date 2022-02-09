دخول 27 إصابة بـ«كورونا» مراكز العزل خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، وفاة 10 حالات إصابة بفيروس «كورونا» في مراكز العزل، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 27 حالة دخول في الفترة نفسها.

وأوضحت الوزارة، في تقرير الحالة الوبائية بمراكز العزل اليوم، أن مراكز العزل سجلت خروج 31 حالة بعد تعافيها من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية أيضًا.

وبحسب التقرير، أصبح عدد حالات الإصابة بالفيروس داخل مراكز العزل حاليًا 182 حالة، منها 97 في العناية الفائقة، و85 بالأقسام.

– 3272 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة

في وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3272 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى تسع حالات وفاة و2133 حالة شفاء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 459 ألفًا و548 حالة بينها 406 آلاف و717 حالة شفاء، و46 ألفًا و735 نشطة، و6096 وفاة، و131 حرجة.