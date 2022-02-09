موظفي وكالة الأنباء الليبية يرفضون قرار الدبيبة تعيين رئيس مجلس إدارة جديد للوكالة

العنوان – طرابلس

رفض موظفي وكالة الأنباء الليبية قرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة تعيين رئيس مجلس إدارة جديد للوكالة.

وأكد موظفي الوكالة في بيان لهم أن تبعية وكالة الأنباء الليبية لمجلس النواب الليبي. مستغربين ما نشره الناطق باسم الحكومة محمد حمودة على حسابه الموثق بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك

وقال موظفو الوكالة “لا نعرف ما إذا كان المقصود هو (وكالة الأنباء الليبية) الرسمية التابعة لمجلس النواب، أم هو قرار بتسمية رئيس لوكالة أنباء مستحدثة”.

وأضاف البيان ”ونود هنا إعلامكم أن الاسم الرسمي للوكالة هو (وكالة الأنباء الليبية)، وإذا كانت هي المقصودة في منشور الناطق باسم الحكومة فذلك يعد غير جائز قانونا بحكم تبعية (وكالة الأنباء الليبية) لمجلس النواب الليبي الذي أصدر قانونا بضم الوكالة ضمن المؤسسات التابعة له بتاريخ الأول من نوفمبر كما أن إصدار مثل هذا القرار هو اختصاص أصيل لمجلس النواب الليبي“.

ودعا الموظفين رئاسة مجلس الوزراء أن تصدر توضيحا حول ما صدر عن الناطق باسمها بالخصوص حفاظا على استمرار وحدة هذه المؤسسة التي التأمت أخيرا بعد انقسام دام سنوات“.

وجدد الموظفين تمسكهم بحيادية ومهنية الوكالة وابتعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية باعتبارها مؤسسة إعلامية سيادية تلتزم بأخلاقيات المهنة، وتخدم قضايا الوطن والمواطن الليبي.

يشار إلى أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرر في اجتماعه العادي المنعقد الأحد تعيين سالم عيسى بالحاج رئيسًا لمجلس إدارة الوكالة الليبية للأنباء.