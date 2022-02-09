المجلس البلدي درنة يبحث التعاون التجاري مع اليونان

بحث عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي مع السفير اليوناني لدى ليبيا “اويانيس ستماتيكوس”، عددًا من مشاريع التعاون في مجالات التجارة والصناعة والسياحة بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة أداها السفير للمدينة، ناقش خلالها المشاريع المقرر تنفيذها بين جزيرة كريت ومدينة كالاماتا اليونانية وبلدية درنة، إلى جانب التباحث بشأن فتح خط «درنة-كريت» البحري، وتفعيل اتفاقية «دروب الزيتون»، بين بلدية درنة وبلدية كالاماتا اليونانية.

وأكد السفير ستماتيكوس خلال كلمته أن اليونان معنية بالاستقرار السياسي والاقتصادي في مجالات الموانئ والصيد البحري والسياحة والتدريب، مشيراً إلى عزم بلاده تقديم منح دراسية للطلبة الليبيين وتأهيل كوادر المؤسسات الأمنية، وكذلك المساهمة في إعادة ترميم المدينة القديمة بدرنة.

يُذكر أن الاجتماع الذي عُقد بقاعة فندق لؤلؤة درنة حضره القنصل اليوناني في بنغازي “اتشيليس باكنياس”، وأعضاء الغرفة التجارية، ومدير ميناء درنة ومدير فرع تشغيل الشركة الليبية للموانئ ومدير أمن منفذ ميناء درنة ورئيس مركز جمارك ميناء درنة.

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