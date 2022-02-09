اتفاقية تعاون مع أكاديمية هواوي لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في ليبيا

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل والتأهيل اتفاقية مع أكاديمية هواوي لتكولوجيا المعلومات والاتصالات المستهدفة ضمن خطة عمل الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من الباحثين عن العمل .

وتتضمن الاتفاقية التي وقعت بديوان وزارة بحضور معالي وزير العمل والتأهيل “م. علي العابد الرضا” ومدير عام شركة هواوي في ليبيا ومدير التنفيدي والتجاري للشركة وبحضور مدراء مكاتب الوزارة؛ تدريب الكوادر الوطنية المسجلين ضمن منظومة الباحثين على العمل من خريجي تقنية المعلومات والاتصالات حيث سيتم تدريبهم ومنحهم شهائد معتمده تمكنهم من العمل داخليا وخارجيا في كبرى الشركات الدولية.

وتهدف الاتفاقية لتطوير القطاع الوطني التقني ورفده بالكوادر التي تتمتع بالكفاءة والجدارة المهنية عبر تحصلهم على تدريب باستخدام التقنيات الحديثة من منتجات شركة هواوي العالمية وعلى نظم الإدارة الحديثة والتحول الرقمي ومنحهم شهادات معترف بها دوليا في مجال المعلومات والاتصالات .