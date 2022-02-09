أوحيدة : ليبيا سيرأسها مليشياوي محترف

قال االصحفي الليبي المقيم في بلجيكا علي أوحيدة، فى تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر” ليبيا يرأسها مليشياوي محترف وليس من الهواه هذه المره وسيتعامل مستقبلا مع من يهمه الأمر شرقا وغربا على هذا الأساس” .

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، ألقي كلمه أمس الثلاثاء، وقال إن الحكومة مستمرة في أداء عملها لحين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، قائلا: «لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة، ولن يتراجع عن دوره في الحكومة وأن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها إلى حين التسليم السلطة لسلطة منتخبة، ولن أسمح لحكومة موازية بالعبث بأموال الشعب».

وقال “الدبيبة”، في كلمة للشعب الليبي، بثتها منصة حكومتنا على «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء، إنه شرع في مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة لا لبس فيها لتنفيذ الاستحقاق الدستوري والانتخابات في يونيو المقبل.

وتابع إن «خيار الاستفتاء الإلكتروني المعمول به في دول عدة، قائمٌ بقوة إذا تعذر على المفوضية إجراء الاستفتاء»، مردفا: «لن نسمح للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى».

وأردف الدبيبة: “الطبقة السياسية المهيمنة لا تهمني أبدا ولا تعرف إلا التشويش والتزوير على الشعب”، و”لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة ولن نتراجع عن دورنا حتى الانتخابات”.

وعبر الدبيبة عن “استعداده لاتخاذ قرار الانسحاب من الانتخابات شريطة أن تعلن كل الأطراف ذات الشيء”، مؤكدا أن “الحكومة مستمرة في عملها حتى التسليم لسلطة منتخبة”.