وفد تابع لوكالات الأمم المتحدة يزور الواحات وجالو وأوجلة

قام وفد تابع لوكالات الأمم المتحدة بزيارة إلى منطقتَي الواحات وجالو وأوجلة، حيث التقى مسؤولين عن قطاعات السياحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني.

وجرى خلال الزيارة مناقشة الاحتياجات الإنسانية والإنمائية المُلحّة، بما في ذلك وضع النازحين والمهاجرين وكيف يمكن للأمم المتحدة المساعدة.

كما قام الوفد بزيارة إلى بعض المنشآت النفطية القريبة من المناطق السكنية المأهولة، والتي قال قاطنوها إنها تُعد مصدراً للتلوث وتثير بعض المخاوف من تأثيراتها الصحية.

وشملت الزيارة بعض المواقع الأثرية، والتي من بينها بمدينة جالو من ضمنها المدينة القديمة والمسجد القديم الذي يزيد عمره عن ألف عام.

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